أوكرانيا: القبض على 4 أشخاص بتهمة تلقي رشاوي على خلفية بيع مسيرات

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ألقت السلطات الأوكرانية القبض على أربعة أشخاص في أوكرانيا عقب اكتشاف فضيحة جديدة بشأن الرشاوي تتعلق بعقود شركات تصنيع مسيرات، ذكرت تقارير أنه تم التوقيع عليها بأسعار مرتفعة للغاية، مما يضر بالموارد المالية للبلاد.

ويأتي الجدل بعد أيام من تراجع الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن المصادقة على مشروع قانون بارز يتعلق باستقلال مكتب مكافحة الفساد في البلاد.

وأفادت السلطات في كييف بالاعتقالات التي تمت اليوم السبت وذكرت أن أحد المشتبه بهم هو أوليسكي كوزنتسوف، وهو نائب برلماني ينتمي إلى حزب زيلينسكي، حزب خادم الشعب.

وذكر الحزب أنه تم تعليق عضوية كوزنتسوف خلال مدة التحقيق.

وتستهدف الاتهامات التي وجهها ناشطون في مجال مكافحة الفساد موظفين مدنيين على المستوى الإداري وأفراد بالحرس الوطني.

وأعلن وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن أفراد الشرطة النظاميين المتورطين تم وقفهم عن العمل أيضا.

وتشير المزاعم إلى أن المشتبه بهم وقعوا عقودا لشراء مسيرات بأسعار مرتفعة ثم حصلوا على رشاوي بنسبة 30 %.