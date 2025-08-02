أوكرانيا تستهدف بنية تحتية روسية في موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة

شنت أوكرانيا مجددا هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة على مناطق روسية ليل الجمعة/السبت مما أدى إلى وقوع انفجارات في منشآت معالجة النفط، بحسب تقارير مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السلطات في منطقتي سامارا وريازان المتضررة وقوع هجمات بطائرات مسيرة، وقالت إن الحطام من المُسيرات التي تم اعتراضها ضربت مواقع صناعية، رغم عدم ورود تقارير رسمية عن وقوع أضرار أو إصابات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهر مقطع مصور مزعوم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا هائلا في منشأة نفط بالقرب من مدينة سامارا المطلة على نهر فولجا. وبسبب تهديد الطائرات المسيرة، علقت السلطات في منطقة سامارا الرحلات الجوية في المطار المحلي، طبقا لـ"د ب أ".

وفي ريازان، يبدو أنه تم قصف منشأة نفط أخرى. وأكد الحاكم بافيل مالكوف "وقوع هجوم ولكن رفض تقديم المزيد من التفاصيل، وحث الناس على عدم مشاركة صور من شأنها أن تساعد العدو".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 112 مسيرة عبر 8 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم.

واكد القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف الروسية، يوري سليوسار، أن هجوما بطائرة مسيرة على المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، أسفر عن مقتل شخص.

وبعيدا عن خط الجبهة، قُتلت امرأة وأصيب اثنان آخران في قصف بطائرة مسيرة على مبان شركة في منطقة بنزا، بحسب الحاكم الإقليمي أوليج ميلنيشينكو. وفي منطقة سامارا، أسفر سقوط الحطام عن اندلاع حريق قتل ساكنا مسنا، وفقا للحاكم الإقليمي فياشيسلاف فيدوريشيف.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 53 طائرة مسيرة ووهمية على أوكرانيا ليل الجمعة/السبت. وقال إن الدفاعات الجوية قامت بإسقاط أو بالتشويش على 45 طائرة.

وأصيب 11 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة ليلا على منطقة خاركيف، بحسب ما قاله الحاكم أوليه سينيهوبوف اليوم السبت.