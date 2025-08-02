نيوزيلندا تفرض رسوما على زيارة الأجانب للمواقع السياحية الأكثر شعبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تبدأ نيوزيلندا في فرض رسوم على السائحين الأجانب تصل إلى 40 دولارا نيوزيلنديا "24 دولارا أمريكيا" لزيارة أكثر وجهاتها السياحية شعبية مثل ميلفورد تراك وجبل كوك، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد سبل للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون في خطاب ألقاه اليوم السبت، إن المتنزهات الوطنية والمسارات الرائعة في البلاد "خاصة حقا للنيوزيلنديين" ويجب على الأجانب دفع رسوم في المواقع ذات الحركة المرورية الكثيفة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن الإيرادات السنوية التي تبلغ 62 مليون دولار نيوزيلندي سيتم إعادة استثمارها في تلك المواقع.

يشار إلى أن نيوزيلندا خصصت السياحة كطريق رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي مع تسارع وتيرة تعافي البلاد من ركود شهدته العام الماضي.