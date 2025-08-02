ارتفاع الأمواج يدفع جهاز دمياط الجديدة للتحذير من نزول البحر في الأوقات غير الآمنة

أهاب جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بالمواطنين مرتادي الشواطئ ضرورة اتباع تعليمات رجال الإنقاذ والحذر عند نزول البحر؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج حاليًا.

وشدد الجهاز، في بيان اليوم، على ضرورة الالتزام بتلك التعليمات وعدم المغامرة بالنزول في الأوقات غير الآمنة؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وتشهد بعض المدن الساحلية المصرية، خلال فصل الصيف، حالات متكررة من ارتفاع الأمواج نتيجة للتقلبات الجوية وسرعة الرياح، ما يُعرض حياة المصطافين للخطر، لا سيّما في الشواطئ المفتوحة وغير المحمية.

وتكثف أجهزة المدن الساحلية جهودها خلال هذه الفترة للتوعية، وتوفير فرق إنقاذ مدربة للتعامل مع الطوارئ، خاصة في ظل تزايد الإقبال على المصايف