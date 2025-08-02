 ارتفاع الأمواج يدفع جهاز دمياط الجديدة للتحذير من نزول البحر في الأوقات غير الآمنة - بوابة الشروق
السبت 2 أغسطس 2025 7:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع الأمواج يدفع جهاز دمياط الجديدة للتحذير من نزول البحر في الأوقات غير الآمنة

محمد علاء
نشر في: السبت 2 أغسطس 2025 - 7:02 م | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 7:02 م

أهاب جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بالمواطنين مرتادي الشواطئ ضرورة اتباع تعليمات رجال الإنقاذ والحذر عند نزول البحر؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج حاليًا.

وشدد الجهاز، في بيان اليوم، على ضرورة الالتزام بتلك التعليمات وعدم المغامرة بالنزول في الأوقات غير الآمنة؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وتشهد بعض المدن الساحلية المصرية، خلال فصل الصيف، حالات متكررة من ارتفاع الأمواج نتيجة للتقلبات الجوية وسرعة الرياح، ما يُعرض حياة المصطافين للخطر، لا سيّما في الشواطئ المفتوحة وغير المحمية.

وتكثف أجهزة المدن الساحلية جهودها خلال هذه الفترة للتوعية، وتوفير فرق إنقاذ مدربة للتعامل مع الطوارئ، خاصة في ظل تزايد الإقبال على المصايف

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك