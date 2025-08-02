الصفاقسي التونسي يكشف موعد الإعلان عن علي معلول وموقفهم من المثلوثي

كشف سامي بوصرصار، السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي عن موعد الإعلان عن التعاقد مع على معلول، نجم الأهلي السابق، وعودته مرة أخرى لـ بيته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد الدولي التونسي على معلول لصفوف الصفاقسي، بعد تجربة مميزة مع الأهلي، حقق خلالها العديد من البطولات وسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأحمر.

وقال بو صرصار في تصريحات عبر قناة «أون سبورت2»: «الصفاقسي أنهى تعاقده بشكل رسمي مع على معلول بعد نهاية عقده مع الأهلي».

وتابع: «من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن معلول مساء يوم الاثنين القادم، خلال حفل كبير سيقدم خلاله قميص الفريق الجديد استعدادا للموسم الجديد».

وأكمل: «تعاقدنا مع معلول لمدة 3 مواسم حتى 2028، حتى يخوض معنا المئوية الخاصة بالصفاقسي في 2028، ويشرفنا بكل تأكيد أن يكون الأهلي أحد أطراف تلك المباراة، ولكن هذا الحدث سابق لأوانه».

وأضاف: «أنهينا أزمة القيد بشكل رسمي مساء أمس الخميس، وبالتالي يحق لنا تسجيل جميع اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الجديد ومن بينهم على معلول، صاحب الشعبية الكبرى وقائد الفريق».

وأكد: «معلول خلق شعبية كبيرة في مصر، وعند انتقاله للأهلي ذهب وهو نجم للصافسي وهداف للدوري التونسي ونجم للمنتخب، وقدم مواسم جيدة وحظى بحب وشعبية جارفة من الأشقاء المصرية، وعودته أسعدت جماهير الصفاقسي».

واختتم تصريحاته قائلًا: «المثلوثي لاعب كبير والمفاوضات معه متواجده حاليا ومتقدمة، وقدمنا عرض للاعب مع وضع في الحسبان إمكانيات النادي المادية، وهناك اتفاقات والمفاوضات مستمرة وقد يتواجد معنا خلال الفترة القادمة».