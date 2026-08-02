تقارير: إنتر يعرض أصلاني و18 مليون يورو لضم موسى ديابي من الاتحاد

دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات مع الاتحاد السعودي من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أفادت به تقارير صحفية سعودية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إنتر تقدم بعرض يتضمن دفع 18 مليون يورو، إلى جانب إدراج لاعب الوسط الألباني كريستيان أصلاني ضمن الصفقة، في محاولة لإقناع إدارة الاتحاد بالموافقة على رحيل النجم الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد لم يحسموا موقفهم من العرض حتى الآن، إذ تواصل الإدارة دراسة كافة تفاصيله قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها ديابي داخل الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإيطالي يضع موسى ديابي ضمن أولوياته لتدعيم الخط الهجومي، إلا أن المفاوضات لا تزال تواجه صعوبة بسبب تمسك الاتحاد بخدمات اللاعب وعدم رغبته في التفريط به بسهولة.

وكان ديابي قد انضم إلى صفوف الاتحاد في صيف عام 2024 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

ويعد الدولي الفرنسي أحد أبرز عناصر الاتحاد، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى الفريق، وهو ما يجعل إدارة "العميد" حذرة في التعامل مع أي عروض تصل للاعب خلال الميركاتو الحالي.