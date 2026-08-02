أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي برشلونة لا يفكر في التخلي عن خدمات مهاجمه فيران توريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم التقارير التي ربطت اللاعب بإمكانية الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة تعتبر توريس أحد العناصر المهمة في مشروع المدرب هانز فليك، ولذلك لا تضعه ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل، بل تستهدف تمديد عقده عقب انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير، يعتزم النادي الكتالوني فتح باب المفاوضات مع اللاعب خلال شهر سبتمبر المقبل، مع الإبقاء على الشروط المالية الحالية تقريبًا، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في استمرار اللاعب مع الفريق.

وأشارت "آس" إلى أن تأجيل ملف التجديد يعود إلى رغبة برشلونة في إنهاء إجراءات تسجيل صفقاته الجديدة أولًا، خاصة أن تمديد عقد توريس سيُفعّل بندًا يلزم النادي بدفع 7 ملايين يورو إلى مانشستر سيتي، وفقًا للاتفاق المبرم عند انتقاله إلى "البلوجرانا".

وأضافت الصحيفة أن هانز فليك يقدر الإمكانات الفنية التي يمتلكها المهاجم الإسباني، خصوصًا مرونته في اللعب بجميع المراكز الهجومية، إلى جانب انضباطه التكتيكي، وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني بعد المستويات التي قدمها في نهاية الموسم الماضي.

ورغم تداول أنباء عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع اللاعب بناءً على رغبة المدرب لويس إنريكي، أكدت الصحيفة أن برشلونة لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي، كما أن توريس أو ممثليه لم يبلغوا إدارة النادي بأي رغبة في الرحيل.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن أولوية برشلونة تتمثل في الحفاظ على خدمات فيران توريس وتجديد عقده، مع الإشارة إلى أن النادي قد يعيد تقييم موقفه فقط في حال وصول عرض استثنائي يصعب رفضه من الناحية المالية.