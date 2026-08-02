تشيلسي يغلق الباب أمام برشلونة ويحصّن جواو بيدرو بعقد جديد

تلقى برشلونة ضربة جديدة في سعيه لتعزيز خط هجومه، بعدما تحرك تشيلسي لتأمين بقاء مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو عبر تمديد عقده وتحسين راتبه، في خطوة تهدف إلى إبعاد اهتمام الأندية الراغبة في ضمه.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة تشيلسي سارعت إلى مكافأة اللاعب بعد المستويات المميزة التي قدمها الموسم الماضي، وذلك عقب ورود أنباء عن اهتمام برشلونة وأرسنال بالتعاقد معه، مع استعداد الناديين لتقديم عروض تتجاوز 100 مليون يورو.

وأكد التقرير أن النادي اللندني يعتبر جواو بيدرو أحد الركائز الأساسية لمشروعه المستقبلي، لذلك قرر تمديد ارتباطه وتحسين شروطه المالية، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2032.

وكان المهاجم البرازيلي قد بصم على موسم لافت بقميص تشيلسي، بعدما سجل 20 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 50 مباراة، كما لعب دورًا بارزًا في بطولة كأس العالم للأندية. واستهل الموسم الجديد بقوة أيضًا، بعدما أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" وصنع هدفًا في الفوز الودي على سيدني واندررز الأسترالي بنتيجة 6-4.

وبهذا التحرك، تبدو فرص برشلونة في التعاقد مع جواو بيدرو قد تراجعت بشكل كبير، خاصة إذا تعثرت صفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي لا يزال الهدف الأول للنادي الكتالوني لتدعيم مركز المهاجم.