أكد خوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة، أن فريقه يركز على أهدافه في الموسم الجديد بعيدًا عن تعاقدات ريال مدريد، مشددًا على أن طموح النادي الكتالوني يتمثل في المنافسة على جميع الألقاب.

وفي تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، قال جارسيا إن برشلونة يسعى لمواصلة النجاحات التي حققها، موضحًا: "هدفنا هو الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، كما نريد التتويج بكأس الملك وكأس السوبر، وبالطبع نحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف الحارس الإسباني أن التتويج بدوري الأبطال يجب أن يكون الهدف الأكبر للفريق، مؤكدًا: "علينا أن نضع البطولة الأوروبية نصب أعيننا، وسنبذل كل ما لدينا من أجل تحقيقها".

وعن الصفقات التي أبرمها ريال مدريد هذا الصيف، شدد جارسيا على أن برشلونة لا ينشغل بما يفعله غريمه التقليدي، قائلًا: "الأهم بالنسبة لنا هو التركيز على أنفسنا، وليس على تعاقدات المنافسين".

وأبدى إعجابه بالصفقات التي أبرمها برشلونة حتى الآن، مؤكدًا أن الثنائي أنتوني جوردون وكريم أديمي سيشكلان إضافة قوية للفريق، وقال: "كلاهما يمتلكان الجودة التي كنا نحتاجها، وأنا واثق من أنهما سيساعدان الفريق على التطور".

كما أشاد بالمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مضيفًا: "إنه لاعب رائع ويمتلك إمكانات كبيرة، وأعتقد أنه سيتأقلم بشكل ممتاز مع أسلوب برشلونة".

واختتم جارسيا حديثه بالإشادة بزميله فيران توريس، مؤكدًا تمسك الفريق باستمراره، حيث قال: "نحن سعداء جدًا بوجود فيران معنا، ونتمنى أن يواصل مشواره مع الفريق خلال الموسم المقبل".