صدر حديثًا عن منشورات تكوين ضمن سلسلة «مرايا»، رواية «باتمان حلوان» للكاتب والروائي طارق إمام، كما تصدر الرواية في طبعة مصرية خاصة عن دار ديوان للنشر.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

«مقتولًا بالنوم، فكَّر في مكانٍ للمبيت. استبعد الحدائق العامة والأرصفة والأنفاق وقيعان الكباري، فسيُقتاد من جديد قبل طلوع الشمس. أعشت عينيه الأضواءُ المعتادة لمدينة ملاهٍ، لكن الضوء المبهر لم يداعب فيه اليقظة، بل النوم. تقدم نحوه الحارس، بتحفز الخائف، فطنًا لدلالة ما يرتدي. صار الاثنان كأنهما جبلان يصطدمان أو بحران يلتطمان، ثم تقارَبا وتباعدا، ولم يزالا في كرٍّ وفرٍّ، حتى رفع الحارسُ إصبعًا، لكي يحمي نفسه من المجنون، نحو لافتة، رفع «جو» رأسه معها، مميزًا بصعوبة لمعة تأهب نسر الشرطة الذهبي مفرود الجناحين في سماء اليافطة الكُحلية.»

يستلهم طارق إمام عالم روايته «باتمان حلوان» انطلاقًا من الماضي القريب، إذ تستعيد الرواية حادثة حقيقية شهدتها ضاحية حلوان بالقاهرة عام 2022، بدأت كمزحة بين مراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بدعوتهم للمشاركة فيما أسموه «معركة باتمان حلوان»، شريطة ارتداء زي «باتمان» والتجمع أمام محطة مترو حلوان لتحديد الفائز بلقب «باتمان» الحقيقي، لكنها انقلبت، دون إنذار، إلى مأساة لأصحابها.

وتتخيل الرواية تبعات الواقعة في عام 2032، بعد عشر سنوات من وقوعها؛ إذ تؤدي سلسلة من الجرائم الوحشية إلى تحويل المدينة الراكدة إلى «غوثام» جديدة، في موازاة قصة حب عاصفة بين عاشقين يحاربهما القدر، وحرب أهلية طاحنة، أطرافها مواطنون عاديون صاروا، رغم أنوفهم، أبطالًا خارقين.

وتوظف الرواية الجانب الوثائقي، معتمدةً على تقارير وأخبار ووقائع حقيقية، كما توظف، من جانب آخر، فن الكوميكس (القصص المصورة) كخط أساسي يخترق المتن الأدبي، بما يحقق نصًا يمزج اللغة بالصورة، والحقيقة بالتخييل، والواقعة التاريخية بالنبوءة، لينهض سؤال الرواية المحوري حول علاقة الفرد بتحولات المدينة وسلطاتها، في نسق قمعي وهش، يمكن لمزحة أن تقوضه.