رئيس جامعة كفر الشيخ: المسرح الجامعي ركيزة لبناء الشخصية الواعية وصقل المواهب

اختتمت جامعة كفر الشيخ، فعاليات الملتقى المسرحي الطلابي الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب - إدارة النشاط الثقافي والفني، في إطار حرص الجامعة على اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف المسرحي، ودعم المبدعين، وترسيخ رسالة الفن الهادف باعتباره أحد أهم أدوات بناء الوعي وتنمية الشخصية، تحت رعاية الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وشهدت فعاليات الملتقى حضور نخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والمشرفين على الفرق المسرحية، إلى جانب مشاركة متميزة من طلاب الجامعة الذين قدموا عروضًا مسرحية عكست مواهبهم الإبداعية وقدرتهم على تناول القضايا المجتمعية والوطنية والإنسانية في إطار فني راقٍ، بما يسهم في غرس قيم المواطنة والانتماء، وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية مهارات الحوار والتفكير والإبداع لدى الطلاب.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تؤمن بأن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأوضح أن المسرح الجامعي يعد من أهم المنابر الثقافية التي تسهم في اكتشاف الطاقات الإبداعية وصقل المواهب، إلى جانب دوره في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية المجتمعية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ما قدمه طلاب الجامعة خلال الملتقى يعكس مستوى متميزًا من الوعي والإبداع، ويؤكد أن جامعة كفر الشيخ تزخر بمواهب واعدة تستحق كل الدعم والرعاية.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة مستمرة في توفير المناخ المناسب لإطلاق طاقات الشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.

وأكد أن الفن الراقي رسالة سامية تسهم في نشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار الهدامة، وأن صورة مسرحية هادفة قد تترك أثرًا يفوق آلاف الكلمات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهرت به العروض المسرحية، مؤكدًا أن الملتقى المسرحي الطلابي أصبح منصة حقيقية لاكتشاف المبدعين وتنمية قدراتهم الفنية والثقافية، وإبراز طاقات الطلاب في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الإبداع والثقافة والتنافس الشريف، وتسهم في إعداد جيل قادر على التعبير عن أفكاره بثقة ووعي.

ولفت إلى أن النشاط الطلابي يمثل شريكًا رئيسيًا للعملية التعليمية، ويؤدي دورًا مهمًا في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته، بما يتوافق مع رؤية جامعة كفر الشيخ في إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع.

وأسفرت نتائج تحكيم الملتقى المسرحي الطلابي عن فوز العرض المسرحي "جرارين السواقي" بكلية التربية بالمركز الأول، بينما حصل العرض المسرحي "في بلاد الأزثموس" بكلية الآداب على المركز الثاني، وجاء المركز الثالث مناصفة بين العرض المسرحي "في حديقة الحيوان" بكلية الطب البيطري، والعرض المسرحي "كان من غير مكان" بكلية التجارة.

وفي ختام الملتقى، تقدمت إدارة جامعة كفر الشيخ، بخالص التهنئة إلى الفرق الفائزة وجميع الطلاب المشاركين، مثمنةً جهود لجان التحكيم، ورعاية الطلاب، والمشرفين على الفرق المسرحية؛ لما قدموه من جهود مخلصة أسهمت في نجاح الملتقى وخروجه بصورة مشرفة، تعكس ما تشهده جامعة كفر الشيخ من تطور مستمر في الأنشطة الطلابية، وحرصها الدائم على دعم الإبداع والتميز وصناعة جيل واعٍ ومبدع قادر على خدمة وطنه.