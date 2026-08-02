تستضيف الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، يومي 22 و23 أغسطس 2026، فعاليات " المؤتمر الدولي الرابع لمؤسسة الأطباء العرب للخيول"، (AEVA) بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والباحثين والأطباء البيطريين والخبراء من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، لمناقشة أحدث التطورات في مجالات طب وجراحة الخيول والتطورات الإكلينيكية.

وأكدت الدكتورة "رشا الخولي"، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن استضافة الجامعة لهذا الحدث العلمي الدولي تأتي انطلاقًا من رسالتها في دعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية والمهنية، مشيرة إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة أكاديمية تستضيف الفعاليات العلمية المتخصصة التي تسهم في نقل الخبرات العالمية، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف التخصصات، وعلى رأسها الطب البيطري.

وأضافت الخولي؛ أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالتخصصات التطبيقية، وتسعى إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي، من خلال استضافة المؤتمرات الدولية التي تجمع الخبراء والباحثين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي وتبادل المعرفة.

من جانبه، أكد الدكتور هيثم عامر، عميد كلية الطب البيطري بالجامعة المصرية الصينية، أن المؤتمر يمثل فرصة علمية مهمة لطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والأطباء البيطريين للاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في طب وجراحة الخيول، مشيرًا إلى أن جلسات المؤتمر تتضمن جلسات علمية متخصصة وورش عمل تطبيقية تسهم في تنمية المهارات الإكلينيكية والعملية، وتعزز الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق الميداني بما يواكب التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن استضافة هذا الحدث تعكس حرص الكلية على الانفتاح على الخبرات الدولية، ودعم التعليم المستمر، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار في مجالات الطب البيطري.

وأكد الدكتور سامح بدير، رئيس مؤسسة الأطباء العرب للخيول (AEVA)، أن تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الجامعة المصرية الصينية يأتي في إطار رؤية مشتركة تستهدف دعم البحث العلمي، وتعزيز التعليم المستمر، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأطباء البيطريين المتخصصين في طب الخيول.

وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة علمية تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل مصر وخارجها لمناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات طب وجراحة الخيول، والتكاثر، والتخدير، والطب الرياضي، والأمراض المعدية، والتشخيص، إلى جانب تنظيم ورش عمل تطبيقية وجلسات نقاشية تسهم في تبادل الخبرات وطرح حلول علمية للتحديات التي تواجه المهنة.

وأشار إلى أن مؤسسة الأطباء العرب للخيول تسعى إلى بناء منصة إقليمية مستدامة للتعليم والتدريب والتعاون العلمي، بما يعزز مكانة الطبيب البيطري المصري والعربي، ويواكب التطورات العالمية في مجال طب الخيول.

ويشهد المؤتمر مناقشة عدد من المحاور العلمية، من بينها أحدث التطورات في طب وجراحة الخيول، وتقنيات التكاثر ونقل الأجنة، والأمراض الفيروسية والمعدية وسبل الوقاية منها، والطب الرياضي وتأهيل الخيول، وإدارة المزارع، وأحدث وسائل التشخيص والعلاج، بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات البيطرية والجمعيات العلمية وشركات الأدوية والمستلزمات البيطرية.

ويُعد المؤتمر الدولي الرابع امتدادًا لجهود مؤسسة الأطباء العرب للخيول (في تنظيم الفعاليات العلمية المتخصصة بمجال طب الخيول، فيما يأتي التعاون مع الجامعة المصرية الصينية استمرارًا للشراكة بين الجانبين في دعم البحث العلمي والتعليم البيطري.