تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال توفير جميع أوجه الدعم الفني والإرشادي لطلاب الثانوية العامة، بما يضمن إتمام إجراءات تسجيل الرغبات بسهولة ويسر.

وأكدت الوزارة جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم، وتقديم الدعم الفني لهم مجانًا من خلال فرق عمل مدربة، طوال فترة أعمال التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام أجهزة الحاسب الشخصية المتصلة بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، مع إمكانية تعديل الرغبات أكثر من مرة خلال الفترة المحددة لكل مرحلة، على أن يتم اعتماد آخر تعديل يقوم به الطالب قبل غلق باب التسجيل.

ودعت الوزارة الطلاب إلى ترتيب رغباتهم بعناية وفقًا لميولهم العلمية، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والضوابط المنظمة للتنسيق الإلكتروني، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر بعض الصفحات غير الرسمية.

كما شددت الوزارة على أهمية استكمال جميع الرغبات المتاحة، ومراجعتها جيدًا قبل الحفظ النهائي، والاحتفاظ بنسخة مطبوعة أو إلكترونية من إيصال التسجيل للرجوع إليها عند الحاجة.

وأكدت الوزارة أن جميع المعلومات المتعلقة بالتنسيق الإلكتروني يتم إعلانها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وموقع التنسيق الإلكتروني، والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيةً الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على هذه المصادر للحصول على المعلومات الصحيحة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرارها في نشر الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة أعمال التنسيق الإلكتروني، بما يسهم في تنفيذ إجراءات القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بسهولة، وشفافية، ودقة.