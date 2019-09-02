محافظ أسيوط يستقبل وفدا دوليا من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف

استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اليوم، بمكتبه وفد البرنامج الدولي المشترك التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف، والذي ضم كلًا من برونو مايس ممثل منظمة اليونسيف بمصر، ونافي ديوب المنسق الرئيسي ومدير البرنامج الدولي للقضاء على ختان الإناث، ونانكالي مقصود خبير أول ومدير برنامج مكافحة الممارسات الضارة بنيويورك، وبيرهانو ميكيوريا خبير فني ببرنامج الأمم المتحدة للسكان، ومار جوبيرو خبير فني لحماية الطفل بمنظمة اليونسيف، واليسكاندرا بوديروزا ممثل منظمة الأمم المتحدة للسكان بمصر، والوفد المرافق لهم.

وتم بحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف في مجال حماية الطفل ومواجهة الظواهر والعادات السلبية ضد الأطفال مثل ختان الإناث والزواج المبكر والعنف الأسري.

وقال محافظ أسيوط إن الظواهر السلبية مثل ختان الإناث والزواج المبكر بدأت في الإندثار، بفضل الجهود الفعالة التي تقوم بها الدولة من خلال المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والشركاء المحليين من الجمعيات الأهلية للقضاء على هذه الظواهر السلبية.

بالإضافة إلى المبادرات التي تقوم بها الدولة لإنشاء مصر الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مجالات التعليم والصحة، لافتا إلى حدوث ثورة تعليمية بمصر في الوقت الحالي من أجل بناء جيل قادر على التعامل مع كافة المعطيات التكنولوجية، فضلا عن المبادرات الصحية التي تقوم بها الدولة لبناء جيل يتمتع بالبنية الصحية السليمة، بجانب تعليم جيد ليكون بالوعي الكافي الذي يمكنه من مواجهة هذه الظواهر السلبية بنفسه، ضاربًا مثال بقيام أحد الأطفال بأسيوط بالإبلاغ بنفسه عن تعرضه لحالة من حالات العنف الأسري واتصل بخط نجدة الطفل وتم اتخاذ كافة الاجراءات وحل مشكلته.

وأشار المحافظ إلى أن الاستمرارية هى منهج الدولة المصرية في القضاء على أية ظواهر سلبية، لافتًا إلى الإجراءات الرائدة التي اتخذتها المحافظة بتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة و13 لجنة فرعية بالمراكز المختلفة، بالإضافة إلى وحدة حماية الطفل بالمحافظة.

من جانبه، وجه ممثل منظمة اليونسيف بمصر، برونو مايس، الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه لبرامج اليونيسف وصنوق الأمم المتحدة للسكان في مجال حماية الطفل، ومواجهة ظاهرة ختان الإناث التي يتم تنفيذها منذ 2008 في 17 دولة.

وتأتي مصر ضمن 4 دول إفريقية يطبق فيها البرنامج بترحيب من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بدعم من الرئيس السيسي لدعم برامج حماية الأطفال.

وأوضحت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إننا هنا اليوم ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 25 سنة على المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، لافتة إلى أهمية الاستمرارية في مواجهة الظواهر السلبية، وأهمية الاستثمار في الإناث موضحة أن الصندوق لديه عدة مبادرات في هذا المجال.

كما عقد المحافظ اجتماعًا مع وفد البرنامج الدولي المشترك التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف وأعضاء اللجنة التيسيرية بالبرنامج الدولي للقضاء على ختان الإناث ربيكا ديسكي، كارين سوزانا جانسون، وثورديس سيجار داردوتي، أنجا سليتين، لوريدانا ماجني، فضلا عن ممثلي سفارات السويد وإيطاليا والمملكة المتحدة بحضور فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة حجازي، وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي والرعاية الأساسية، ومصطفى أبو غدير، مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية، ومنار كامل، مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، والدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وممثلة المجلس القومي للأمومة والطفولة، وحاتم قطب، مدير هيئة تردي زوم السويسرية بصعيد مصر، وإسراء عبدالجابر، مدير مكتب هيئة بلان بأسيوط، والعديد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال حماية الطفل.

وقالت منار كامل، مدير وحدة حماية الطفل، إنه تم خلال الاجتماع عرض جهود المحافظة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر، وتفعيل منظومة حماية الطفل من خلال تفعيل "لجان وحدات حماية الطفل" على مستوى مراكز المحافظة الذي يتمثل دوره الأساسي في التنسيق والتشبيك مع الجهات المعنية لتوفير الحماية العاجلة للأطفال ورفع الخطر عنهم.

كما تم مناقشة تدخلات البرنامج بشكل مباشر والجهود الوطنية في مصر، والتفاعل مع الشركاء الوطنين والمستفيدين، والتفكير على نطاق واسع في النهج الشامل للبرنامج المشترك، وتقديم الاقتراحات لتعزيز فعالية البرنامج.

وفي نهاية الاجتماع قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، درع المحافظة للوفد المشترك من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف.