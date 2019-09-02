بنس ودودا يجريان محادثات حول القوات العسكرية وشبكات الجيل الخامس

من المقرر أن يجري نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس محادثات ثنائية مع الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب المشاركة في إحياء الذكرى السنوية لاندلاع الحرب العالمية الثانية في العاصمة البولندية أمس الاحد.

وينوب بنس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان من المقرر أن يزور بولندا، ولكنه أجل رحلته بسبب اقتراب إعصار دوريان من ساحل فلوريدا.

ومن المتوقع أن تغطي المحادثات الثنائية، من بين أمور أخرى، الزيادة المخطط لها في الوجود العسكري الأمريكي في بولندا من 4500 إلى حوالي 5500 جندي، بالإضافة إلى إعلان حول نهج مشترك لأمن شبكات الجيل الخامس.

ويأمل البولنديون أيضًا في الحصول على تصريحات حول إدراج دولتهم في البرنامج الأمريكي للإعفاء من تأشيرة الدخول، على الرغم من أن هذا القرار يؤول في النهاية إلى الكونجرس الأمريكي. ولا تزال بولندا حاليًا واحدة من بين خمس دول فقط داخل الاتحاد الأوروبي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي مشترك بين بنس ودودا عقب اجتماع ثنائي بين السياسيين، في الساعة 1140 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (0940 بتوقيت جرينتش).