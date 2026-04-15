مسيرة تستهدف موقعا للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل بالعراق

أفاد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، اليوم الأربعاء، بتعرض مقر حزبه في اربيل لاستهدف بطائرة مسيرة.

وقال كريم برويزي، في تصريحات لوكالة «شفق نيوز»، إن أحد مقرات الحزب تعرض اليوم، لهجوم بطائرة مسيّرة في منطقة ديكلة التابعة لمحافظة أربيل.

وأوضح برويزي، أن «الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات»، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الاستهداف أو الجهة المنفذة.

ومنذ 8 أبريل، يسري وقف لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بعد حرب استمرّت نحو 40 يوما، وطالت تداعياتها أراضي العراق وإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

وخلال الحرب، تعرّضت مواقع تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة منذ سنوات في معسكرات وقواعد بشمال العراق، لهجمات إيرانية بمسيرات وصواريخ، أسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين على الأقل، بحسب حصيلة أعدتها «فرانس برس»، استنادا إلى مصادر داخل المعارضة.

وفي الأعوام الأخيرة، هاجمت إيران مرارا مجموعات كردية إيرانية معارضة في شمال العراق، متّهمة إياها بـ«الضلوع في هجمات في الداخل الإيراني وخدمة مصالح إسرائيل ودول غربية مناهضة للجمهورية الإسلامية».

وفي 22 فبراير، أعلنت خمس من هذه المجموعات بينها الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، تشكيل تحالف سياسي بهدف الإطاحة بالحكم في طهران وضمان حق الأكراد في تقرير مصيرهم.