 محامون أتراك يقاطعون مراسم بدء السنة القضائية في القصر الرئاسي - بوابة الشروق
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محامون أتراك يقاطعون مراسم بدء السنة القضائية في القصر الرئاسي

علم تركيا
علم تركيا
(د ب ا)
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 5:07 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 5:08 م

قاطعت نقابات المحامين في أنحاء تركيا مراسم اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي، حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أعربت عن انتقادها لحكم القانون في البلاد.

وذكرت صحيفة جمهورييت أن 52 من بين 79 نقابة محامين إقليمية رفضت الدعوة التي وجهتها محكمة الاستئناف العليا، بمناسبة بدء السنة القضائية.

وقالت نقابة المحامين في أنقرة خلال تجمع حضره العشرات من المحامين" تم إبادة الحقوق الأساسية والحريات في تركيا، خاصة حرية التعبير".

وقال أردوغان "العمل المستقل لكل من البرلمان والسلطة التنفيذية والقضائية لا يمنعهم من العمل سويا".

ويذكر أن أردوغان أصبح أول رئيس تنفيذي لتركيا العام الماضي. وتشمل صلاحياته اختيار أعضاء مجلس القضاة وممثلي الادعاء، المسؤول عن اختيار التعيينات القضائية.

وأضاف أردوغان" قيما يتعلق بفصل السلطات، معظم الاتهامات ضد الرئاسة التنفيذية لا أساس لها ".

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