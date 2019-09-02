وزير الخارجية الروسي: ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، باللقاء الثنائي الذي جمعه ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع ظريف، مساء اليوم الاثنين، إنه ناقش مع نظيره الإيراني خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران، بالإضافة إلى سبل مكافحة الإرهاب.

وجدد التزام بلاده بالحفاظ على الاتفاق النووي، قائلًا: «موسكو ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران».

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح أن بلاده حريصة على وحدة الأراضي السورية، معربًا عن تطلعه لإطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن.