يوفنتوس يخسر جهود دي تشيليو عشرة أيام بسبب الإصابة

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أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدافعه الدولي ماتيا دي تشيليو سيغيب عن الملاعب لعشرة أيام بسبب الإصابة.

ويعاني دي تشيليو من إصابة بتمزق في الفخذ الأيسر وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها اليوم حاجته لمزيد من الراحة.

وتعرض المدافع الدولي للإصابة خلال المباراة المثيرة التي فاز فيها يوفنتوس على نابولي 4 /3 مساء السبت.

ويغيب دي تشيليو عن المباراتين التاليتين للمنتخب الإيطالي في تصفيات يورو 2020.

كما يفتقد يوفنتوس لجهود مدافعه المخضرم جورجيو كيليني بسبب الإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة مما سيبعده لنحو ستة أشهر.