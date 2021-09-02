أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن بالغ إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإرهابي الذي إستهدف مطار أبها الدولي من قبل "ميليشيات الحوثي الإرهابية" خلال اليوميين الماضيين، وهو الأمر الذي يعد تصعيدا خطيراً وعملاً عدائيا يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين ويعتبر جريمة حرب مُشينة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية ،في بيان اليوم الخميس، إن مواصلة ھذه الأعمال الإرھابیة الآثمة بين الحين والاخر یُؤكد جلياً الخطر الذي تُمثله هذه المليشيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار تحدیھا السافر للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية في هذا الصدد وقوف السودان حكومةً وشعباً في خندقٍ واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها.

وشددت على تأييدها ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.