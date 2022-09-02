تريزيجيه يقود فريقه طرابزون للفوز على عمراني سبور في الدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبور فوزًا ثمينًا على مضيفه عمراني سبور بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رجب أردوغان مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي «سوبر ليج».

وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق طرابزون محمود تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني، ليقود فريقه لتحقيق انتصار ثمين في مسابقة الدوري التركي على فريق عمراني سبور.

ونجح تريزيجيه في تسجيل أول أهدافه بـ قميص فريق طرابزون سبور في بطولة الدوري التركي «سوبر ليج»، بعد مرور 5 جولات من انطلاق المسابقة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق طرابزون سبور رصيده للنقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، فيما تجمد رصيد عمراني سبور عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.