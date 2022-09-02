صحة البحيرة: إجراء 3 عمليات جراحية دقيقة بكفر الدوار وإيتاى البارود

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أعلنت محافظة البحيرة عن جهودها، للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة الرعاية الحرجة المتطورة والعمليات الدقيقة ذات المهارة الخاصة واستحداث تخصصات جديدة وتطوير الخدمات بأقسام الجراحات المختلفة.

وشهدت مستشفى كفر الدوار العام نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام فى إجراء عملية دقيقة ومتقدمة ذات مهارة عالية بتغيير مفصل كامل لمريض ٥٢ عاما كان يعاني من كسر مضاعف بمفصل الحوض الأيسر.

وأجرى الدكتور محمود خيرى والدكتور محمد فوزى قرقور استشارى العظام والفريق المعاون له عملية تغيير مفصل كامل، تحت إشراف الدكتور عمرو دويدار مدير عام المستشفى. وتعد هذه العملية من العمليات التي تتطلب دقة ومهارة فائقة.

كما أجرت مستشفى ايتاي البارود بعمل جراحة تنافس المستشفيات الجامعية "ترقيع لطبلة الأذن بالتلسكوب الدقيق" لمريضة تعانى من ضعف في السمع والتهابات مزمنة بالأذن الوسطى نتيجة ثقب مزمن بالأذن اليسرى.

وتم إجراء عملية ترقيع لطبلة الأذن اليسرى بالميكرسكوب الدقيق للأذن وذلك تحت التخدير الكلى وتم خروج المريضة فى نفس اليوم بعد تحسن الحالة.

وأجرى الجراحة الدكتور أحمد مرسى الجعبيرى استشاري مناظير الأنف والأذن رئيس وحدة المناظير والدكتور إسلام عبد المقصود أخصائي الأنف والأذن، والدكتور محمد شعبان أخصائى الأنف والأذن .

كذلك قام فريق من قسم الجراحة بمستشفى ابوالمطامير المركزى بإستئصال ورم سنى بالفك السفلى لمريض ٢٠ عاما مع خلع ضرس مدفون محاط بكيس ملاصق للعصب الحسى المغذى للفك مع الحفاظ على العصب دون أى ضرر وعلى عظام الفك بدون أى كسر من خلال فتح جراحى من داخل الفم.وقام بإجراء الجراحة الدكتور وائل هليل أخصائي جراحة الوجه والفكين.

وأشاد الدكتور هاني جميعه -وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفرق الطبية المشاركة فى هذه العمليات، مؤكدًا أن أطباء البحيرة ذو مهارة خاصة، ويظهر هذا جليًا من خلال كم العمليات المهارية الدقيقة التى قاموا بإجرائها فى كافة المستشفيات.

وأشار إلى أن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة والطارئة.