تنفيذ 10 مشروعات إنارة بالطاقة الشمسية بتجمعات قرية فيران في جنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جاري تجهيز مزرعة الـ60 فدان التي تقع بقرية فيران التابعة لمدينة أبورديس لخدمة مواطني أودية "الطر و مكتب"، والتي أقامها مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء، برئاسة الدكتور إيهاب زغلول، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتوزيعها على الأسر البدوية ضمن مشروع "إدماج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في المجالات الزراعية والتنموية".

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أنه جرى الانتهاء من تركيب شبكات المياه بالمزرعة التابعة لوادي "مكتب"، تمهيدًا لإحضار شتلات المانجو وتوزيعها على المزارعين لزراعتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود للعمل على زيادة التنمية الزراعية على أرض المحافظة، ودمج أبناء من البدو في المجالات الزراعية التنموية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكد أن فريق عمل متميز برئاسة الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء، قام بزيارة وادي "الطر" ووادى "مكتب" لتجهيز المساحات التي لم يجري زراعتها من خلال مد شبكات الري، وحفر بئر مياه، إضافة إلى المرور على المزارعين لمتابعة العمل بالأنشطة الزراعية، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة للزراعة، وطرق الري، ونشر تقنيات الطاقة الشمسية النظيفة.

وتابع: " أن مركز بحوث الصحراء، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لم يغفلا المشروعات المتناهية الصغر، حيث جرى دعم المرأة السيناوية بتلك الأودية من خلال توفير مشروعات لإنتاج البيض، فقد جرى توزيع عدد 15 بطارية لتربية الدواجن البياض على 15 أسرة بهدف المساهمة في رفع مستواهم الاقتصادي، إضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات إنارة بالطاقة الشمسية، بينهم 8 منازل ومسجد ومدرسة بهدف التوسع في استخدام الطاقة النظيفة".

وأشار إلى أن مركز بحوث الصحراء يسعى إلى عقد اتفاقيات لحفر 3 أبار مياه جديدة، وإنشاء محطات مياه، بغرض دعم القطاع الزراعي داخل التجمعات البدوية لتوفير فرص عمل لهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية.