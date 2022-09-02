معسكر خارجي للأهلي في أوروبا

يبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي إقامة معسكر خارجي للفريق الأول، من أجل الاستعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل.

وأكد مصدر لـ الشروق أن الأهلي بدأ مباحثاته مع بعض الشركات المتخصصة في ملف إقامة المعسكرات الخارجية، لإنهاء هذا الأمر خلال الأيام المقبلة.

وأفاد مصدر مسئول بالأهلي رفض ذكر اسمه أن إدارة الأهلي تسعى لاستغلال فترة التوقف والراحة المقبلة لإقامة معسكر خارجي في أحد البلاد الأوروبية.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي أرسل وفدًا برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة في الساعات الماضية إلى دولة هولندا، من أجل تفقد بعض المراكز التي يُقيم فيها الفريق خلال فترة معسكر الإعداد.

وأتم المصدر تصريحاته الخاصة مؤكدًا أن الأهلي يسعى لخوض عدد من المباريات الودية أمام بعض الفرق الأوروبية خلال فترة الإعداد.

يُذكر أن الأهلي كان قد أعلن توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، بعد مرور شهرين فقط على التعاقد معه.