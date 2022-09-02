 وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 7:09 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 7:09 م

أكد وزير الخارجية السعوي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تضامن ودعم المملكة لجمهورية باكستان وشعبها أمام كل الظروف التي تحيط بها، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم على باكستان وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض الجانبان العلاقات المشتركة، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، تقدم وزير خارجية باكستان بالشكر والتقدير لقيادة السعودية في ضوء دعمها ووقوفها التام مع جمهورية باكستان وشعبها جراء الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في البلاد.


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