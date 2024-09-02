 محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد زكى - بوابة الشروق
الإثنين 2 سبتمبر 2024 4:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد زكى

محمد عبدالناصر
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 4:02 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 4:02 م

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بشارع أحمد زكى.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان له، اليوم الإثنين، أن أعمال التطوير بالشارع الذي يمتد بأحياء دار السلام والبساتين تشمل رفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير، مشيرًا إلى وجود حملات دورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطىء بالشارع بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.

وأشار إلى رفع السيارات المتهالكة والاشغالات، ورفع مستوى النظافة به وأصبح الشارع يشهد سيولة مرورية، مشددا على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشارع ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

جدير بالذكر، أن رافق المحافظ خلال جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك