الصحة الفلسطينية: 9 شهداء و121 إصابة في الضفة منذ الأربعاء الماضي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، بلغت 9 شهداء و121 إصابة.

وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، أن «حصيلة الضحيا في محافظات الضفة منذ 7 أكتوبر ارتفعت إلى 681 شهيداً، ونحو 5700 جريح».

وأشارت إلى استشهاد 18 مواطنًا في محافظة جنين، و4 في محافظة طوباس، و4 في طولكرم، و3 بمحافظة الخليل.

ونوهت في بيانها أن «من بين الشهداء 5 أطفال، وشهيدان من المسنين».

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدينة طولكرم، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأناء الفلسطينية «وفا».

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال يرافقها عدد من الجرافات، اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، وجابت شوارعها وأحياءها، وتحديدا وسط ميدان جمال عبد الناصر، وشارع العليمي، وشارع المقبرة الغربية، والحي الشرقي، وشارع المقاطعة، قبل أن تحاصر مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي، وسط مواجهات في شارع باريس بالمدينة.

وأضافت أن «جرافات الاحتلال شرعت بعمليات تجريف في محيط دوار العليمي المدمر جراء الاقتحامات السابقة، وأعاقت حركة مرور المركبات والمواطنين في المكان».

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى جهة بوابة «نتساني عوز» غرب المدينة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.