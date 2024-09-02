بابا الفاتيكان يبدأ أطول رحلة خارجية

بدأ بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الاثنين أطول رحلة خارجية حتى الآن، حيث سيزور أربع دول في جنوب شرق آسيا و أوقيانوسيا على مدار الـ12 يوما المقبلة.

وسيزور البابا فرنسيس/ 87 عاما/ أولا إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان بواقع أكثر من 240 مليون نسمة. كما سوف يزور كل من بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.

وستركز جولة البابا الخارجية الـ45 بصورة خاصة على التعايش السلمي بين الديانات المختلفة. ويشار إلى أنه في المحطة الثالثة تيمور الشرقية فقط تعد أغلبية السكان من الكاثوليك.

ويشار إلى أنه نظرا لعمر البابا فرنسيس وحالته الصحية، حيث أنه يستخدم أحيانا الكرسي المتحرك حاليا، فإن فترات التوقف بين رحلاته الخارجية أصبحت أطول. وكانت آخر رحلة خارجية للبابا منذ عام، عندما زار منغوليا.

وسيقطع البابا، الذي يتولى منصبه منذ 11 عاما، أكثر من 30 ألف كيلومترا على متن الطائرة أثناء جولته. ومن المقرر أن يعود البابا إلى روما في 13 سبتمبر الجاري.