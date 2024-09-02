إصابة شرطيين اثنين في هجوم على نقطة تفتيش بإقليم البنجاب الباكستاني

أصيب رجل شرطة خلال هجوم نفذه أكثر من 12 إرهابيا على نقطة شرطة "قبول خيل" في منطقة ميانوالي بإقليم البنجاب في باكستان اليوم الإثنين.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن ناطق باسم الشرطة القول، إن نحو 12 إلى 14 من مقاتلي الخوارج هاجموا نقطة التفتيش بصواريخ وقنابل يدوية.

وأضاف الناطق، أن شرطة البنجاب أحبطت الهجوم الذي هرب بعده الإرهابيون.

وكانت باكستان، قد أعلنت أمس الأحد عن مقتل 37 إرهابيا وإصابة 14 آخرين، في العمليات المستمرة التي يقوم بها الجيش بإقليم خيبر - باختونخوا.

وشهد العام الماضي، ارتفاعا في أعداد العمليات الإرهابية في باكستان بشكل عام، وفي خيبر باختونخوا بشكل خاص، حيث قُتل ما لا يقل عن 470 فردا من قوات الأمن والمدنيين في الإقليم.

وشهدت باكستان، زيادة في هجمات المسلحين منذ عودة حكومة طالبان إلى السلطة في أفغانستان المجاورة في 2021، وأغلبها في إقليم خيبر - بختونخوا الحدودي الذي يقع في شمال غرب البلاد، ولكن بعضها يقع أيضا في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد الذي يجاور أفغانستان وإيران.