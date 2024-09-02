الأونروا: ما يزيد عن 600 ألف طفل في غزة يعيشون حالة من الصدمة العميقة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن «الأطفال في جميع أنحاء المنطقة يعودون إلى مدارس الأونروا، باستثناء غزة».

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن «أكثر من 600 ألف طفل بقطاع غزة يعيشون في حالة من الصدمة العميقة بين الأنقاض، محرومين من التعلم ومن مدارسهم، نصفهم كانوا يدرسون في مدارس الأونروا».

وحذرت من أنه «كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، كلما زاد خطر ضياع جيل، مما يغذي مشاعر الاستياء والتطرف».

وأضافت: «في غزة، أكثر من 70٪ من مدارسنا تم تدميرها أو تضررت. الغالبية العظمى من مدارسنا تحولت إلى ملاجئ مزدحمة تأوي مئات الآلاف من الأسر النازحة، ولم تعد صالحة للتعلم».

وأشارت إلى أن الأطفال قد يصبحوا عرضة للاستغلال، بما في ذلك عمالة الأطفال، والانضمام إلى جماعات مسلحة بدون وقف لإطلاق النار.

وواصلت: «لقد شهدنا هذا كثيرًا في النزاعات حول العالم، فلنتجنب تكراره في غزة، إن وقف إطلاق النار هو مكسب للجميع: سيوفر راحة للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وتدفق الإمدادات الأساسية الضرورية بما في ذلك التعليم».