الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ترفض قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، وفقًا لمقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المترشحين المقبولين، هم: العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.

وأعلنت رفضها لقرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين إلى السباق الانتخابي، موضحة أنها أبقت فقط على الرئيس الحالي قيس سعيد، ومرشحين اثنين آخرين في القائمة النهائية للمرشحين.

وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد قبلت، الخميس، طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات لتقضي تبعا لذلك بعودته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم.

ووافقت نفس المحكمة، الثلاثاء، على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وقد رفضت هيئة الانتخابات طلب ترشيح الزنايدي والمكي بالإضافة إلى 11 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات.