 الزمالك يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 10:57 ص

 يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات الجماعية مساء اليوم الأربعاء، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك مرانه في السابعة مساءً على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن تحضيراته لمباراة الذهاب في الدور التمهيدي الأول من المسابقة القارية.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس، عقب الفوز على منتخب السويس بتروجت بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعقد المدير الفني اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، لمناقشة عدد من الجوانب الفنية، إلى جانب شرح التعليمات التي يسعى الجهاز الفني إلى تطبيقها خلال التدريب.

ويستضيف الزمالك فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي في الثامنة مساء الجمعة المقبل، في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


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