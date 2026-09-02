وزير النقل التركي يعلن غرق سفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول وفقدان جميع أفراد طاقمها العشرة

أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، غرق إحدى سفينتي الشحن اللتين اصطدمتا في بحر مرمرة قبالة سواحل اسطنبول، فجر اليوم الأربعاء، وفقدان جميع أفراد طاقمها العشرة.

وقال وزير النقل للصحفيين في اسطنبول: "نعتقد، بصورة شبه مؤكدة، أن السفينة /توجبيرك إمام أوغلو/ غرقت".

وأوضح أورال أوغلو أن جميع أفراد طاقم السفينة العشرة، مواطنون أتراك، مضيفا أن محاولات الاتصال بهم عبر هواتفهم المحمولة، لم تنجح حتى الآن.

وأضاف: "لم يتم العثور على أي ناجٍ حتى الآن".

وكانت سفينتا "السو" و"توجبيرك إمام أوغلو"، اصطدمتا على بعد 18 ميلا بحريا قبالة منطقة سيليفري، في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، حسبما قال مكتب محافظ اسطنبول في بيان عبر منصة" أكس".

وأفاد مكتب محافظ اسطنبول في بيان له بأن السفينتين، وهما "ألسو" و"توجبيرك إمام أوغلو"، اصطدمتا عند حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش)، على بعد نحو 18 ميلا بحريا من منطقة "سيليفري" في اسطنبول، دون أن يُعرف سبب حدوث التصادم.

وقال أورال أوغلو إن الحطام الذي تم العثور عليه، يشير مع آثار أخرى، إلى غرق السفينة "توجبيرك إمام أوغلو" في مياه يبلغ عمقها نحو 900 متر.

وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة جوا وبحرا.

وكانت سفينة "ألسو" تبحر من منطقة "كوجالي" في شمال غرب تركيا، إلى ميناء "الياجا" غربا. أما السفينة "توجبيرك إمام أوغلو"، فغادرت مدينة الإسكندرونة المطلة على البحر المتوسط في جنوب تركيا، مبحرة باتجاه البحر الأسود.