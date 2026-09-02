عضو «اتصالات الشيوخ»: اكتشفت 6 خطوط محمول مسجلة باسمي في شركة واحدة

قالت النائبة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إنها اكتشفت وجود 6 خطوط محمول مسجلة باسمها لدى شركة واحدة، بعد مراجعة بياناتها عبر تطبيق «My NTRA».

وأضافت خلال تصريحات عبر قناة «الشمس» مساء الثلاثاء، أن مجلس النواب يمتلك عدة أدوات رقابية لمناقشة ملف الخطوط المسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم، وفي مقدمتها طلبات الإحاطة التي يمكن تقديمها ومناقشتها عقب انتهاء الإجازة التشريعية.

وذكرت أن الأدوات الرقابية لمجلس الشيوخ تشمل طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، التي تتيح استيضاح سياسات الحكومة ومناقشة القضايا العامة المرتبطة بحماية بيانات المواطنين.

وأشارت هرماس إلى تزايد وعي المواطنين بخطورة تسجيل خطوط بأسمائهم عقب قضية الطالب عمرو عمارة، الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد في قضية اتجار بالمواد المخدرة، بعد تأكيد أسرته استخدام شريحة هاتف مسجلة باسمه دون علمه في القضية.

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في أغسطس الماضي، عن تلقي نحو 23 ألف شكوى مرتبطة بتسجيل خطوط باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم، وفحص بيانات نحو 700 ألف خط للتأكد من سلامة إجراءات تسجيلها.

وأحال الجهاز شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي قد تتضمن مخالفات أو شبهات تزوير، كما بدأ تطبيق منظومة التحقق البيومتري والهوية الرقمية بصورة تجريبية للتحقق من هوية العملاء قبل تفعيل الخطوط وإتمام المعاملات.

وأكد الجهاز أن المسئولية القانونية عن أي استخدام للخط تحددها الحيازة الفعلية والوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات، داعيًا المواطنين إلى مراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم عبر خدمة «أرقامي» في تطبيق «My NTRA»، وتقديم شكوى عبر التطبيق أو الرقم 155 عند اكتشاف أي خط مجهول.