الناتو: دعم كييف أفضل طريقة للرد على ضم روسيا أراض أوكرانية

قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن دعم كييف هو أفضل طريقة للرد على انضمام الأراضي الأوكرانية لروسيا.

وأكد ستولتنبرج أن أي هجوم على البنية التحتية لدول تابعة للحلف سيتم الرد عليه، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وفي وقت سابق الجمعة الماضية ، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن الدول الأعضاء في الحلف تدعم "حق أوكرانيا في اختيار طريقها الخاص"، لكنه أكد أن أي قرار بشأن العضوية يجب أن يتخذه جميع أعضاء الحلف الثلاثين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الجمعة الماضية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجب أن "تتم في وقت مختلف".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن بلاده تقدمت بطلب عاجل للانضمام إلى الحلف.

وذكر سوليفان، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "الولايات المتحدة كانت واضحة منذ عقود أننا ندعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي"، وأضاف أن "أي قرار بشأن الحصول على عضوية الناتو يكون بين أعضاء الحلف الثلاثين والدول التي تطمح للانضمام إليه".

وتابع: "في الوقت الحالي، وجهة نظرنا هي أن أفضل طريقة بالنسبة لنا لدعم أوكرانيا هي من خلال الدعم العملي على الأرض، وأن عملية الانضمام للحلف في بروكسل يجب أن تتم في وقت مختلف".