علق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، على الفوز أمام ضيفه فروزينوني (2-0)، اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة بالدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحاته لقناة دازن إيطاليا:"لقد حصلنا في الشوط الأول على بعض الفرص الجيدة، وكان هناك عمل دفاعي جيد من خلال الخط الخلفي، ولكن وحدة الفريق، وعمل الظهيرين، والجهد الكبير الذي بذله بوف وباريديس، في حين أن المهاجمين، ساعدنا أيضًا في التعامل مع الكرة".

تابع:"لقد كان فريقًا حقيقيًا، وهذا شيء أحبه دائمًا، ضد فريق لا علاقة له بدوري الدرجة الثانية، يتمتع فروزينوني بالكثير من الجودة، لقد أحببتهم عند تحليلهم أثناء بناء الهجمة وأعجبني اليوم."

وأضاف:"اعتقدت أنني يمكن أن أتحمل مسؤولية عدم تسجيل لوكاكو، على أقل تقدير، لا يمكن لأحد أن يتهمني بذلك، لأن روميلو يواصل التسجيل، إنه يسجل هنا، ويسجل في مانشستر يونايتد، وفي إنتر، روميلو يسجل في كل مكان، لحسن الحظ أنا لست مدربا يستطيع إزالة صفات روميلو".

أوضح:"لقد شرحت بالأمس أنه منذ ثلاثة أشهر، كنت مطلوبا في نادٍ معين، لقد خلقت حالة من الذعر بفكرة أنني قد أغادر، والآن بعد مرور ثلاثة أشهر، سأعترف بأنها بداية سيئة للموسم من حيث النتائج، ولكن وراءها العديد من العوامل".

أكمل:"كنت أعلم أنه سواء فزنا اليوم أم لا، فسوف نظهر أننا أصدقاء، نحن فريق، نحن متحدون، أنا سعيد للغاية بالفوز بالمباراة، لأنه عندما تخسر بالطريقة التي خسرنا بها في منتصف الأسبوع، فإن الأمر ليس سهلاً، يجب أن تكون متوازنًا عاطفيًا ولديك العقلية الصحيحة للوصول إلى هذا الملعب".