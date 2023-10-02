وزير الري: مشروعات البحيرات الشرقية أحد أهم نماذج التنمية المستدامة الحقيقية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن مشروعات البحيرات الشرقية أحد أهم نماذج التنمية المستدامة الحقيقية، مضيفًا أن واحة سيوة عانت خلال 40 سنة من مشاكل كثيرة، حيث تم حفر آبار عديدة بشكل عشوائي.

وأوضح خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الآبار عملت نزيف في المنطقة وتحولت المياه إلى مياه مالحة ووصلت إلى المصارف وبركة سيوة وزادت من منسوب المياه إلى خمسة أضعاف، ودخلت على الأراضي الزراعية ودمرت أجزاء كبيرة من مساحات المنزرعة بها النخيل، إلى جانب انهيار بعض المنازل.

وأشار إلى أن الرئيس وجه بضرورة وضع حل جذري لواحة سيوة، ومن هذا المنطلق بدأ التعامل مع وزارة الري والعلماء من جامعة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منوهًا أن العمل تم بالتعاون مع شيوخ القبائل، الذين لعبوا دورا مهما في المشروع، وتم وضع حل متوافق عليه من جميع الجهات.

ونوه بأنه تم الاتفاق على خروج جزء من المياه خارج الواحة، وإغلاق الآبار العشوائية، وحفر آبار أخرى على أعماق أكثر من كيلو تحت الأرض، بحيث يتم استخراج مياه عذبة لتوفيرها للزراعة وحماية منازل أهالي واحة سيوة من الانهيار.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.