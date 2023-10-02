شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية إكرام اليتيم، مشيرًا إلى أنه عرض هذا الكلام كفكرة على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأضاف خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «قلت للرئيس الإماراتي: هناك نص في القرآن (لا يكرمون اليتيم)».

وأكمل: «الاستهداف من إكرام اليتيم مطلب إلهي للأمة والمجتمع إنها تهتم بالأيتام، ومن يفعل ذلك ربنا يجازيه خيرا».

واستطرد: «في مصر قلت للدكتورة نيفين من سنة فغطست ومرجعتش تاني، أنا عارف الظروف لكن أنا بحكي للناس، أنا عارف ظروف بلدنا كويس».

وتابع: «اللي عجبني إن الرئيس الإماراتي قال أنا هعمله عندي في الإمارات.. أنا أتحدث عن طفل نمنحه رعاية والمجتمع يقول له إنه يؤيده، ويحصل على معان وأفكاروليس نقودا فقط».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

ويشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسة حول السياسة الخارجية للدولة المصرية والأمن القومي، بحضور الوزراء، سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، بهدف مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.