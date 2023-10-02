الجيش الأوكراني يقصف منطقة بيلجورود الروسية أكثر من 100 مرة خلال 24 ساعة

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة بيلجورود الحدودية الروسية بأكثر من 100 قذيفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال جلادكوف "تعرضت بلدة شبيكينو لقصف مدفعي خمس مرات، ما أسفر عن سقوط ثلاثة ضحايا. وتم نقل امرأة مصابة بشظية في رقبتها للمستشفى. وأصيب رجلان بشظايا في ساقيهما وجرى نقلهما إلى مستشفى المدينة لتلقي المزيد من العلاج"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وبحسب جلادكوف، تضررت أربعة مباني تجارية ومبنى إداري ومنشأة وحافلة وخمس سياراتن في شيبيكينو.

وقال جلادكوف إن القوات الأوكرانية أطلقت، أمس الأحد، ثلاث قذائف مدفعية على بلدة نوفايا تافولجانكا، وقذيفتين على بلدة لينينسكي وخمس قذائف هاون على بلدة موروم.

وأضاف جلادكوف "تعرضت بلدة سيريدا أيضا للقصف بقذائف الهاون سبع مرات. ولم يصب أحد بأذى. ولحقت أضرار بنوافذ وواجهة وسياج أحد المنازل الخاصة".

وتابع بالقول إن القوات الأوكرانية أطلقت 41 قذيفة من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق وأربع قذائف هاون على بلدة بابكا في منطقة فالويسكي.

وفي منطقة فولوكونوفسكي، أطلقت القوات الأوكرانية سبع قذائف هاون على المنطقة القريبة من بلدة بلوتفيانكا، وخمس قنابل يدوية على بلدة ستاري. وفي منطقة جرايفورونسكي أطلقت أربع قذائف هاون على مشارف جوركوفسكي وسبع قذائف على درونوفكا.