المشاركون في ندوة عن نصر أكتوبر: خطة الخداع الإعلامي ساهمت في تحقيق النصر

أقيم بمكتبة القاهرة، أمس الأحد، ندوة بعنوان "نصر أكتوبر العظيم 1973 في أرشيف الصحف".



يأتي ذلك ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، وإعداد الكاتب ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة.



وقال الكاتب يحيى يوسف، الذي أدار الندوة، أن حرب أكتوبر علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، مشيرا إلى أن مصر قبل الحرب تختلف عن ما بعدها، مؤكدا أن الجيل الذي عاصر حرب 67 و73 هو أكثر الأجيال شعورا بمأساة النكسة، وهو أيضا الأكثر فرحة وفخر بانتصارات 73.



وأكد، أن الصحف هي مصدر التأريخ، والكلمه المكتوبة هي التي تبقى دائما لترجع إليها الأجيال الجديدة.



ومن جانبه، أشار الكاتب ممدوح الصغير إلى دور مكتبة القاهرة في مد الشباب بالثقافة، مؤكدا أهمية الاحتفال باليوبيل الذهبي بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.



وقال، إن الصحافة كان لها دورا مهما، حيث كان المناورة السياسية في 27 و28 سبتمبر، عندما نشرت جريدة الأهرام في الصفحة الأولى خبرا عن سفر عدد من قادة الجيش في رحلة عمرة 3 رمضان آنذاك، وقبل الحرب بـ7 أيام، وكان هذا نوع من أنواع الخداع الاستراتيجي لإسرائيل، فتأكدوا أن مصر لن تحارب.



واستعرض أهم عناوين الصحافة في وقت الحرب، حيث كتبت جريدة الجمهورية والأهرام والأخبار، وعدد من الصحف الأخرى، عن أقوى قصف للجبهات الإسرائيلية، وعبرت عن حماس للعرب وفرحة المصريين.



وقدم الكاتب إبراهيم طه التحية للدكتور عبدالقادر حليم، وزير الإعلام آنذاك، والذي قدم خطة خداع مهمة جدا واستفاد من دروس الحرب في 67، كما أعد خطة لتغطية مصورة عن حرب 73، والتي استعاد بها ثقة الشعب المصرى في الإعلام، بعد أن توجه بعض المصريين لمتابعة الإذاعات الغربية عقب حرب 67.