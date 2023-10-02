وزير التموين: وفرنا 140 ألف وظيفة من خلال 14 منطقة لوجستية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المناطق اللوجتسية مهمة لكونها أحد مصادر العمالة الكثيفة.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن هناك 14 منطقة لوجستية توفر ما يزيد عن 60 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 160 ألف وظيفة غير مباشرة.

وأشار إلى أن هذه الوظائف جيدة ومستدامة، ضاربا المثل بالمنطقة اللوجستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية التي تشهد على حسن هذا العمل سواء لخدمة المحافظة أو غيرها من المحافظات.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.