وزير الري: مواقع التواصل روجت محاولة الدولة لإنقاذ سيوة لمشروع يدمر للبيئة

انتقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، تناول مواقع التواصل الاجتماعي، لمشروع إنقاذ واحة سيوة، ومحاولة الترويج لما حدث على أنه تدمير للبيئة، في الوقت الذي كانت تعمل الدولة جاهدة لإنقاذها.

وأوضح خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل شيوخ واحة سيوة، عبروا عن شكرهم وامتنانهم لما فعلته الدولة وإنقاذ الواحة من الضياع، وأن المشروع كتب شهادة ميلاد جديدة لها.

وعبر وزير الري والموارد المائية، عن فخره بهذا المشروع، منوها أنه عندما يعود إلى التدريس بالجامعة سيعكف على تدريس هذا المشروع.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.