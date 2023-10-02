تحرير 40 محضرا وضبط مخبز لتجميع 463 بطاقة تموينية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة المخابز والأسواق والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذكرت "بلبع"، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر شنت حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمي أسفرت عن:

بمركزي شبراخيت ودمنهور، تم ضبط 8 تجار تموينيين لبيعهم كميات كبيرة من السلع التموينية في السوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرير 11 محضر تجميع سلع تموينية مدعمة؛ بهدف الاتجار بهم في السوق السوداء لتحقيق كسب غير مشروع.

وبحملة مماثلة بمركزي المحمودية ورشيد، ضبطت مخبزا لتجميع 463 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومخبز تصرف في 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و7 مخابز أنتجوا خبزا ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت الحملة، من تحرير 5 محاضر لعدم إعلان مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وتمكنت إدارة تموين بدر، من ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضرين لعدم إعلان سعر ووزن الرغيف، و6 محاضر توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.