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أعداد جريدة الشروق
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50 صاروخا تستهدف شمال إسرائيل منذ صباح اليوم

وكالات
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 10:10 ص

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نحو 50 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل منذ صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت القناة 12 الإسرائيلية إصابة 10 منازل في المطلة بشمال إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لقوات العدو ومرابض مدفعيته جنوبي كريات شمونة برشقة صاروخية وحقق إصابات.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار بشكل متواصل في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بإصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان، وأضافت أنه تم نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم الأربعاء.


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