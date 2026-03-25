رئيس بيلاروس يزور كوريا الشمالية اليوم

وصل رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو إلى عاصمة كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يعقد مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكرت وكالة أنباء بيلاروس أن المسؤول البارز كيم توك هون، الذي تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي، استقبل لوكاشينكو في مطار بيونجيانج. وكانت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية قد أفادت في وقت سابق بأن لوكاشينكو سيقوم بزيارة رسمية للبلاد بناء على دعوة الزعيم الكوري الشمالي، ولكنها لم تؤكد وصوله.

ويعد لوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروس منذ أكثر من ثلاثة عقود بقبضة حديدية، حليفا مقربا للكرملين.

وأفادت وكالة أنباء بيلاروس بأن العلاقات الثنائية بين كوريا الشمالية وبيلاروس ستكون على أجندة مباحثات الزعيمين. وكانت آخر مرة التقى فيها لوكاشينكو بالزعيم الكوري الشمالي في سبتمبر 2025 في بكين، وتم دعوته حين ذاك لزيارة كوريا الشمالية.