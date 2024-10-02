ستارمر يؤكد لنتنياهو التزام بريطانيا بأمن إسرائيل

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الالتزام الثابت" لبريطانيا بأمن إسرائيل على خلفية الضربة الصاروخية الإيرانية.



وذكر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، يوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأن ستارمر دان الهجوم الإيراني على إسرائيل "بأشد العبارات".

وقال ستارمر للصحفيين في وقت لاحق إن "هذا لا يمكن التسامح معه"، مضيفا: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل ونعترف بحقها في الدفاع عن نفسها في وجه هذا العدوان. وعلى إيران وقف هذه الهجمات".



وامتنع رئيس الوزراء البريطاني عن الرد على سؤال حول ما إذا كانت بريطانية مستعدة لاستخدام قواتها المسلحة لمساعدة إسرائيل، قائلا إن "أي تحديث بهذا الشأن سيقدم في الوقت المناسب".

بدوره، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إيران في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، من "اتخاذ أي أعمال من شأنها أن تدفع بالمنطقة نحو الهاوية"، مضيفا أن "سلسلة التصعيد لا تصب في مصلحة أحد".

يذكر أن إيران وجهت ضربة صاروخية واسعة النطاق إلى إسرائيل مساء الثلاثاء ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي.

وأعلنت إسرائيل في أعقاب الهجوم أن إيران "ارتكبت خطأ" وهددت بالرد قريبا.