افتتاح مسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما

أقيم حفل افتتاح مسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي تحت شعار "الفن من أجل الحياة" و"مهرجان جيلنا"، التي ينظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما بالتعاون مع المركز الإعلامي الإنجيلي ( قناة سات 7).

بدأ الحفل والذي كانت تقوم بتقديمه على خشبة المسرح الإعلامية لميس سلامة، بعرض فيلم تسجيلي عن بعض أنشطة وفعاليات المركز الكاثوليكي للسينما وقناة سات 7.



بداية الكلمات كانت مع كلمة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي رحّب فيها بجميع الحضور والمُكرمين وشباب المخرجين والمصورين المشاركين بالمسابقة، وتناول أهمية دور الشباب في النهوض بالمجتمعات والتغيير نحو الأفضل، تلاها كلمة المهندس ماجد منير المدير التنفيذي لمكتب سات 7 بمصر والتي تناول فيها رسالة القناة ودورها التنويري منذ بدء بثها وحتى الآن، وأهمية تمكين الشباب، ثم كانت كلمة الأستاذ رفيق ﭽورﭺ مدير البرامج التنموية بالقناة، والتي تحدث خلالها عن أهمية تفاعل الشباب من خلال الفنون المختلفة لزيادة الوعي البيئي بالمجتمع، وتأثير الشباب الفعّال في المجالات المختلفة. بعد ذلك أعلن الأب بطرس دانيال الافتتاح الرسمي للمهرجان.



بعد ذلك كان الموعد مع عرض فيلم الافتتاح، والذي يُعرض على هامش المسابقة، وهو فيلم "لعل الله يراني" بطولة النجمة سهر الصايغ، تأليف جوزيف فوزي وإخراج محب وديع، وهو من إنتاج قناة سات 7.



كما تم تكريم بعض رموز الفن من الرواد والشباب خلال حفل الافتتاح ومنحهم جائزة الإبداع الفني، وهم: المخرج القدير عمر عبد العزيز، الفنان القدير سيد رجب، المصور الصحفي القدير عادل مبارز، والباحث وأرشيفجي السينما المصرية مكرم سلامة، الفنان المتميّز محمد سلاّم، الفنانة المتميّزة مريم الجندي، والفنانة المتميّزة ميران عبد الوارث.

كما تم منح تكريم خاص للفنانة القديرة سهر الصايغ، بطلة فيلم "لعل الله يراني"، وضيفة شرف حفل الافتتاح.



جدير بالذكر أن لجنة المشاهدة والاختيار قد تشكّلت من: الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والأستاذ رفيق چورچ مدير المشروعات التنموية بسات 7 مصر، والمهندس مجدي سامي المنسق العام للمسابقة، والأستاذ ميشيل ماهر المدير الفني للمسابقة. حيث تقدّم للإشتراك بالمسابقة 119 فيلماً قصيراً ما بين روائي أو تسجيلي أو رسوم متحركة، تمّ اختيار 24 فيلماً منها للتصفيات النهائية والعرض على لجنة التحكيم، والتي تشكّلت برئاسة أ.د. غادة جُبَّارة رئيس أكاديمية الفنون وبعضوية كل من: د. حسين بكر مدير المركز القومي للسينما وأستاذ التصوير بمعهد السينما، والمخرج د. أكرم فريد مدرس الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والفنانة د. سماح السعيد مدرس التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، والفنان المتميّز حمزة العِيَّلي.

أما في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، فقد تقدّم للإشتراك بالمسابقة 49 مصوراً، اختارت لجنة المشاهدة منهم 21 مصورا، لعرض صورهم على لجنة التحكيم، التي تشكّلت برئاسة أ.د. وائل عناني عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وعضوية كل من: أ.د. هشام مرعي مدرس الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، د. أسماء فتحي المدرس بالقسم نفسه، د. أيمن أبو المكارم مدير التصوير ومصمم الإضاءة والأستاذ بجامعة بدر.



وبعد عرض فيلم تسجيلي تناول بعض الأفلام والصور المشاركة بالمهرجان، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقتين، كانت الفقرة الفنية، والتي قدّم خلالها "خلطبيطة باند" بعض من أغنياتهم المتميّزة، إلى جانب أغنية "جيلنا" والتي تم إعدادها خصيصاً من أجل المهرجان.



جدير بالذكر أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات على هامش المسابقة والتي تُقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، إلى جانب بعض العروض للأفلام المشاركة، ومعرض فني للصور الفوتوغرافية، حيث ستكون هناك حلقات نقاشية ومحاضرات متخصصة في التصوير الفوتوغرافي والإخراج السينمائي على مدار يومي 2 - 3 أكتوبر 2024، يشارك فيها بعض الفنانين والمخرجين والأكاديميين.

أما حفل الختام وإعلان الفائزين بالجوائز المالية ودروع المسابقة، فسيتم الإعلان عنهم خلال حفل الختام، والذي سيقام بمشيئة الله تعالى يوم السبت 5 أكتوبر 2024.