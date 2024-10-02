وجهت إيران، تحذيرًا لمن وصفتهم بحلفاء إسرائيل من التدخل المباشر ضد طهران، في أعقاب الهجوم الصاروخي الواسع الذي نفذته مساء الثلاثاء.

وقالت القوات المسلحة الإيرانية، في بيان، مساء الثلاثاء، إنها ستستهدف قواعد ومصالح داعمي إسرائيل في المنطقة إذا تدخلوا بشكل مباشر ضد طهران.

وأضافت أن أي رد إسرائيلي على هجومها الصاروخي سيقابل بتدمير واسع النطاق للبنية التحتية الإسرائيلية، بحسب وكالة رويترز.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنّ طهران على استعداد تام لاتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية.

وأضافت، في بيان: «لجوء إيران إلى حق الدفاع المشروع بعد فترة طويلة من ضبط النفس، يظهر النهج المسئول الذي تتبعه تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين في وقت لا تزال تستمر فيه الأعمال غير القانونية والإبادة الجماعية التي يقوم بها نظام الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واعتداءات الكيان العسكرية المتكررة على لبنان وسوريا».

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.