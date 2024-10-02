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سبورتنج لشبونة يتعادل مع آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 1:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 1:24 ص

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء آيندهوفن وضيفه سبورتنج لشبونة، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر جيردي شوتن بالتسجيل لمصلحة آيندهوفن في الدقيقة 15، لكن دانيال براجانزا أدرك التعادل لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 84، ليحرم الفريق الهولندي من تحقيق انتصاره الأول بدوري الأبطال.

وحصل آيندهوفن على أول نقطة في مسيرته بالبطولة، ليصبح في المركز الـ23، في حين ارتفع رصيد سبورتنج لشبونة إلى 4 نقاط في المركز السابع.

وكان آيندهوفن بدأ مشواره في البطولة بالخسارة 1 / 3 أمام مضيفه يوفنتوس، في حين تغلب سبورتنج لشبونة 2 / صفر على ليل، بالجولة الافتتاحية للمسابقة.


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