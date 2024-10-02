النيابة تطلب تحريات مصرع عامل تكييف سقط من الطابق الثالث في الإسكندرية

طلبت نيابة العطارين في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية حول عامل، وذلك إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث، أثناء تركيب جهاز تكييف بعقار كائن في شارع الشهداء، منطقة محطة الرمل.

وأمرت النيابة بتشريح جثة العامل، ومدها بتقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثة، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، وسماع أقوال شهود العيان من المواطنين، حول ملابسات الحادث.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بسقوط شخص من شرفة عقار، وفارق الحياة.

وبانتقال الشرطة، وسيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة شخص مسجاة على في نهر الطريق، غارقة في الدماء، وفارق صاحبها الحياة، متأثرًا بإصابته بجروح وكسور في انحاء الجسم.

وجاء بالتحقيقات الأولية أنه وعند قيام العامل بتركيب التكيف بشرفة وحدة خاصة بأحد أصحاب الأعمال، اختل توازنه فسقط في الشارع، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، ومنها إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.